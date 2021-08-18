Son dakika haber... Birol Aydın: "Paralimpik Oyunları'na 3 kota alarak tarihi bir başarı kazandık"

Gelen son dakika haberlerine göre - Birol Aydın: "Paralimpik Oyunları'na 3 kota alarak tarihi bir başarı kazandık" Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Paralimpik Oyunları'na ilk defa 3 kota alarak tarihi bir başarı elde ettiklerini söyledi.

- Birol Aydın: "Paralimpik Oyunları'na 3 kota alarak tarihi bir başarı kazandık"

İSTANBUL - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Paralimpik Oyunları'na ilk defa 3 kota alarak tarihi bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Tokyo'da düzenlenecek Paralimpik Oyunları'na katılacak özel sporcular Bayrampaşa'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yönetim kurulu üyeleri, antrenörler Aytunç Göz ve Sevde Kalkan, milli sporcular Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz ve Fatma Damla Altın katıldı.

Federasyon tarihinde Paralimpik Oyunları'na ilk kez 3 kota alarak tarihi bir başarı kazandıklarını vurgulayan Başkan Birol Aydın, "20 yılda böyle bir başarımız yoktu. Bu başarının büyük mimarı antrenör kardeşlerim. Yok sayılan çocukların 2020 Tokyo'da sahneye çıkışlarıyla Türkiye'de gündeme oturduk. Bu çocuklardan bir şey olmaz denen çocuklar bugün Avrupa'da ve dünyada Türk bayrağını dalgalandırdıkları gibi şu anda Paralimpik Oyunları'nda kota kazandı. İkinci kez katılma hakkı kazanan Mihriban'a, Esra'ya ve Fatma Damla'ya teşekkür ediyorum. Şırnak'ta, Mersin'de, Ankara'da ve İstanbul'da bizi izleyen her özel sporcuya da şu mesajı veriyoruz; 'Spor her engeli aşar'. Sporla ülkemize tarihi bir başarı kazandırdık. Daha önce hiç kota alamamış özel davetiyeyle gitmiştik. Şimdi 3 kota almanın gururunu yaşıyoruz. Bu sporcular, bütün özel sporcular ailesine bir ışık oldular. Tokyo'da da bir tarih yazarak, altın veya bir madalya alarak ülkemize döneceğiz. 630 kulüp ile Türkiye'nin en büyük federasyonlarından biriyiz. Yaklaşık 40 bin sporcusuyla en başarılı federasyonlarından birisi. Bütün hayalim 1 sporcu gönderebilecek miyim diye dua etmiştim. Allah'ım 3 sporcu ile gitmeyi nasip etti. En büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bize bütün imkanları sunan, sporcularımızın hatırlarını soran Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en genç takımıyız" diye konuştu.

Esra, Fatma Damla ve Mihriban Tokyo'da iddialı

Çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Esra Bayrak, "Başaracağımıza inanıyoruz. Bu olimpiyattan sonra hedefimiz Paris. Bütün takım arkadaşlarımla altın madalya alıp, geleceğime inanıyorum. Tokyo'da olmak güzel bir duygu. Arkadaşlarımla el ele gidiyorum. Bu hep hayalimdi" şeklinde konuştu.

Fatma Damla Altın ise en genç sporcu olacağını hatırlatarak, "Bunu hayal ediyordum ve gerçekleştirdim. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Antrenörlerime ve başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uzun bir çalışmalardan sonra buralara geldiklerini söyleyen Mihriban Korkmaz da, "Esra, Fatma, ben emek verdik. Pandemiden dolayı biraz zorlandık. Hepsinin üstesinden geldik. En büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. En büyük destecim hem babam hem federasyon başkanımız. Çok emeği var. Antrenörlerime de çok teşekkür ederim. 2016'da tek gittim, çok zordu. Şimdi 3 kız el ele gidiyoruz. Bu gurur verici bir şey. İnşallah oradan madalyalarla döneriz. Madalyamızı alırsak, Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz. Allah o günleri bize nasip eder inşallah" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort