Son dakika haberi | Beyşehir'deki doğa yürüyüşünde Çanakkale Şehitleri de unutulmadı
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Son dakika haberi | Beyşehir'deki doğa yürüyüşünde Çanakkale Şehitleri de unutulmadı

21.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:51
Son dakika haberi | Beyşehir'deki doğa yürüyüşünde Çanakkale Şehitleri de unutulmadı

Son dakika gelişmesine göre Konyalı doğaseverler, Beyşehir ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşünde bir araya geldi.

Konyalı doğaseverler, Beyşehir ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşünde bir araya geldi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu ile Beyşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine katılan doğaseverler, Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini açarak, Çanakkale Türküsü'nü söyledi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, etkinliğe katılanların Akçabelen Güveren Deresi ve Kanyonu, Pınarbaşı Mağarası ve Çatma Evler, Pınarbaşı Roma Dönemi Ali Kesiği, Gembos Ovası, Derebucak Düden Şelalesi, Adaköy Eski Değirmen ve Doğal Su Kaynağı'nı da yakından görüp tanıma imkanı bulduğunu belirtti.

Büyükkafalı, etkinliğin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne denk gelmesi dolayısıyla Çanakkale Şehitleri'ni de andıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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