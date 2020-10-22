Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,079818 0,21 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: