Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

22.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:05
Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,079818 0,21
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,079818 0,21
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,073760 0,20
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020227 0,19
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,050851 0,19
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068660 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019393 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069266 1,16
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,074464 0,22
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031686 0,20
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,134017 0,19
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,029451 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019762 0,40
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019374 0,39
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019637 0,37
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020018 0,37
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019618 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051251 0,71
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036013 0,67
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,026720 0,37
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016730 0,23
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021205 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070831 0,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,069225 0,05
VEM Para Piyasası EYF 0,065888 0,05
ZEM Para Piyasası EYF 0,026663 0,05
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030586 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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