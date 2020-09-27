Son dakika haberi! Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılışı yapılan 300 fabrikaya ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haberi! Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılışı yapılan 300 fabrikaya ilişkin açıklama Açıklaması

27.09.2020 22:15 | Son Güncelleme: 27.09.2020 22:22
Son dakika haberi! Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılışı yapılan 300 fabrikaya ilişkin açıklama Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün Gaziantep'te açılan fabrikalara ilişkin, "Türk sanayisinin gücünü yerinde görmek isteyenlere Gaziantep OSB'nin kapıları açık." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün Gaziantep'te açılan fabrikalara ilişkin, "Türk sanayisinin gücünü yerinde görmek isteyenlere Gaziantep OSB'nin kapıları açık." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından, dün Gaziantep'te açılışı yapılan 300 fabrikayla ilgili paylaşımda bulundu.

Gaziantepli müteşebbislerle gurur duyduklarını ifade eden Varank, "Resmi açılışını yaptığımız 300 üretim tesisi ülkemize hayırlı olsun. Türk sanayisinin gücünü yerinde görmek isteyenlere Gaziantep OSB'nin kapıları açık. Sehven yazılmış bir isimden koparılan yaygara yeni yatırımları gölgeleyemez." değerlendirmesinde bulundu.

Varank ayrıca, Twitter hesabından, Gaziantep'teki 300 fabrika açılışına yönelik iddialara cevap veren Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin açıklamasını da paylaştı.

Açıklamada, söz konusu törende 300 firma içerisinde telaffuz edilen ilk kez yatırım yapan firmalarla birlikte ilave yatırım yapan firmaların da bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Medyada daha önce açılışı yapıldığı belirtilen Barem Ambalaj 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde ilave yatırım yapmış olup, açılış listesinde yazılma nedeni yapılan yeni yatırımdır. Yine medyada yer alan Çiğtuğ firmasının 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımı bulunmamaktadır. Sehven yazılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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