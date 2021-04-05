Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un proje çalışmaları tamamlandı, kısa sürede başlayacak ve kararlılıkla bitireceğiz

Karayolları Genel Müdürlüğü 71. Bölge Müdürleri Genel Toplantısı'na katılan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Şu an itibariyle, Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim" ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü 71. Bölge Müdürleri Genel Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Karaismailoğlu, "Şu an itibariyle, Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim" ifadelerinde bulundu.

İşte Bakan'ın konuşmalarından satır başları:

"Bu millet çok büyük bir mücadele verdi. Ülkenin her yerinden yeniden inşa için pek çok meslekten insanımız emek verdi. 4 mevsim hiç durmadan çok büyük zorlu durumlarda yollarımızı inşa ettik. Ülkemizin batısına olduğu kadar doğusuna da aynı hassasiyeti kazandırdık. Sizlerin emekleri ve mücadeleci ruhumuz sayesinde lojistik anlamında dünya ile etkileşimdeyiz. Her yıl cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere biraz daha yaklaşıyoruz. Yaptığımız yatırımlar hızlı bir şekilde geri dönüyor ve vatandaşımıza yansıyor. 2021'de % 31'lik pay ile en çok yatırımı aldık.

"TÜRKSAT 5A'YI UZAYA GÖNDERDİK"

Türksat 5A uydumuzu bu yılın başında uzaya gönderdik, Türsat 5B'yi de yıl içinde yörüngesine göndereceğiz. Entegrasyon ve testleri ülkemizde yapılacak ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı da 2022 yılında inşallah uzaya göndereceğiz. Her gün Cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere bir adım daha yaklaştık. Kara yolları yatırımlarımız, Türkiye'nin, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda her daim en önemli dayanağını oluşturdu.



"TİCARİ BAŞARILARA KATKI SAĞLIYORUZ"

Kara yollarımızda seyreden araç sayısı artarken, 100 milyon taşıt×kilometre başına düşen kaza anında ölümler 5,72'den 1,21'e düşerek kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 79 azalma sağlandı. Yüz bin kişi başına trafik kazalarında can kaybında dünya ortalaması 18 iken, ülkemizde bu rakam 2019 sonu itibarıyla 6,6'ya gerilemiştir. Bölünmüş yollarımızdaki hızımız da saatte 40 kilometreden 88 kilometreye çıkarken, seyahat süresi yarı yarıya azalmıştır. Yollarımızın işletme performansının artırılmasıyla bugün zaman ve akaryakıttan yıllık 19 milyar liraya yakın tasarruf sağlıyoruz. Sanayicimize, çiftçimize malını daha hızlı ve daha tasarruflu bir şekilde nakliye etme imkanı sunarak ticari başarılarına da katkı yapmış oluyoruz."

"TÜRKİYE LOJİSTİK ANLAMDA SÜPER GÜÇ HALİNE GELDİ"

Bugünün dünya ticaretinde ve üretiminde söz sahibi olan Avrupa, Asya ve Afrika'nın tam merkezinde bulunan Türkiye'nin lojistik süper güç haline getirildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, İngiltere'den Çin'e ulaşan Orta Koridor'un hem en önemli köprüsü hem de hakimi olma yolunda ilerlediklerini kaydetti.

"ZENGİNLİKLERİMİZİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Yaptığımız her proje insanımızın konforu, yaşam kalitesinin artması ve ülkemizin köyden kente bütünsel kalkınması içindir. Kaynaklarımızı en akılcı biçimde kullanarak zenginliklerimizin gelecek nesillere aktarılabilmesi içindir.

"ÇEVRE FELAKETLERİ YAŞANABİLİR"

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili kasıtlı bir şekilde olumsuz algı yaratılıyor. Nu tartışmalar toplumu ikiye bölmek içindir. Bu projenin önemi anlaşılmalıdır. Dünyanın büyüyen ve gelişen yollarına baktığımızda da önemini açıkça anlıyoruz. Dünyanın en büyük ticaret yolları deniz ulaşımından geçmektedir. Bu durumun karşısında ülkeler alternatif yollar arıyor. Karadeniz ve Hazar'daki enerji hareketliliği ve liman kıyıları bize şunu gösteriyor: Boğazlardan geçen yük miktarı giderek artacaktır. Buna bağlı olarak 2050 yılında yıllık 78 bin gemi geçişinde olabilecek olası bir duraksama dünya ve ülkemiz için risk teşkil etmektedir. Gemilerin taşıdığı tehlikeli maddeler de riski büyütüyor. Çevre felaketlerine neden olabilecek kazancı artıracaktır.

"DÜNYA İÇİN DE ÖNEMİ BÜYÜK"

İstanbul boğazı keskin dönüşleri ve akıntıları nedeniyle yönetilmesi çok zor olan bir su yoludur. Buradaki aksaklıklar ticaret akışını olumsuz etkileyecektir. Kanal İstanbul bu ihtiyaçlara yönelik bir şekilde de projelendirildi. Gemiler yüzde yüz güvenli olarak geçecek. Bu proje Türkiye'nin yüzen projesi olmasının yanı sıra dünyadaki en önemli lojistik projelerinden biri. Etkin bir lojistik yönetimle gemiyi kumanda eden otonom kılavuz kaptan desteğiyle, akıllı seyrüsefer sistemleri kapsamında gemilerin yüzde 100 güvenli geçişi sağlanacak."





Kaynak: İhlas Haber Ajansı