Bağcılar'da 2 katlı binanın çatısında yangın
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Bağcılar'da 2 katlı binanın çatısında yangın

13.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:00
Bağcılar'da 2 katlı binanın çatısında yangın

Bağcılar'da iki katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Bağcılar'da iki katlı binanın çatısı alev alev yandı. Binada bulunanlar çevredekiler tarafından tahliye edilirken çatı katında büyük çapta hasar meydana geldi.

Bağcılar Göztepe Mahallesi 2386 Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatı katında saat 12.00'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alt katında işyeri üst katında da dairelerin bulunduğu binanın çatısından yoğun dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Dumanların ardından alevler kısa sürede çatı katının büyük bir bölümüne sıçradı. Polis güvenlik nedeniyle çevrede önlem alırken olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Binada bulunanlar çevredekiler tarafından tahliye edilirken çatı katında büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangını itfaiyeye haber veren esnaf Abdülkerim Sonkaya, "Biz dışardaydık. Dumanları görünce itfaiyeye haber verdik. Kısa süre içinde çatı katı alev aldı. Çevredeki vatandaşlar içeride bulunan aileleri tahliye etti. Bu vesileyle büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu. Alt tarafta tekstil atölyesi var, üst katta daireler var. İtfaiye erken geldi müdahale etti." dedi.

- İstanbul
Bağcılar'da 2 katlı binanın çatısında yangın
Bağcılar'da 2 katlı binanın çatısında yangın
Bağcılar'da 2 katlı binanın çatısında yangın
Bağcılar'da 2 katlı binanın çatısında yangın
Bağcılar'da 2 katlı binanın çatısında yangın
Bağcılar'da 2 katlı binanın çatısında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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