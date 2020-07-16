Son dakika haberi... - Azerbaycan, Ermenistan'a ait kışlayı vurdu
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Son dakika haberi... - Azerbaycan, Ermenistan'a ait kışlayı vurdu

Son dakika güncel haberi... - Azerbaycan, Ermenistan'a ait kışlayı vurdu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan'a ait kışlayı vurarak imha etti.

16.07.2020 20:49 | Son Güncelleme: 16.07.2020 20:59

- Azerbaycan, Ermenistan'a ait kışlayı vurdu

BAKÜ - Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan'a ait kışlayı vurarak imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Tovuz bölgesindeki çatışmalarda Ermenistan'a ait kışlanın nokta atışı ile yok edildiği duyuruldu. Bakanlık, saldırıya ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.

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Son dakika haberi... - Azerbaycan, Ermenistan'a ait kışlayı vurdu

Kaynak: İHA

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