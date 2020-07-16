Son dakika haberi... - Azerbaycan, Ermenistan'a ait kışlayı vurdu
Son dakika güncel haberi... - Azerbaycan, Ermenistan'a ait kışlayı vurdu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan'a ait kışlayı vurarak imha etti.
16.07.2020 20:49 | Son Güncelleme: 16.07.2020 20:59
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait kışlayı vurdu
BAKÜ - Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan'a ait kışlayı vurarak imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Tovuz bölgesindeki çatışmalarda Ermenistan'a ait kışlanın nokta atışı ile yok edildiği duyuruldu. Bakanlık, saldırıya ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.
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Kaynak: İHA