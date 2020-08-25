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Son dakika haberi: Ayrancı Belediyesi'nden badminton sporcularına malzeme desteği

Son dakika spor haberine göre Karaman'ın Ayrancı İlçe Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, Türkiye şampiyonasında belediyeyi temsil edecek olan badminton sporcularına eşofman ve forma takımı dağıttı.

Son dakika haberi: Ayrancı Belediyesi'nden badminton sporcularına malzeme desteği
25.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:12

Karaman'ın Ayrancı İlçe Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, Türkiye şampiyonasında belediyeyi temsil edecek olan badminton sporcularına eşofman ve forma takımı dağıttı.

Ayrancı spor salonundaki dağıtım töreninde konuşan Başkan Büyükkarcı, "Gençlerin sportif faaliyetlere katılımını mühimsiyor, bu alandaki girişimlerini destekliyoruz. Belediye olarak kurduğumuz kulüp bünyesinde spor dallarındaki becerilerini tespit ettiğimiz gençleri lisanslı oyuncular yaparak kulüp bünyesinde yarışma ve müsabakalara katıyoruz. Bugün farklı yaş grubundan 15 badminton sporcumuza eşofman ve forma takımı dağıttık. Bu çocuklarımız 2018-2019 Türkiye Şampiyonası'nda yarışmıştı ve birçoğu da dereceler elde etti. Öte yandan küçük bir ilçe olmamıza karşın kulüp yöneticisi ve antrenör arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ile bu sporcular arasında birde Türkiye şampiyonu olan ve Milli takım seçmelerine de katılan kardeşlerimiz bulunuyor. Bu sporcularımız 2020-2021 Türkiye Şampiyonası'nda da yarışarak ilçemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Bu kardeşlerimizin başarıları daha küçük yaşlardaki hemşerilerimiz açısından gıpta edileceğinden ilçede spora olan ilgi ve alakanın artacağı kanaatindeyim. Ayrıca, genç kardeşlerimizin rol model olarak görebilecekleri başarılı sporcuları destekliyor olmaktan ve Ayrancı'da sporun çıtasının her geçen gün yükselmesinden dolayı da son derece mutluyuz. Genç kardeşlerime şampiyona da şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Dağıtım töreninde sporculara forma ve eşofmanlarını veren Büyükkarcı, gençlerle ayak üstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Malzeme dağıtım törenine Başkan Büyükkarcı'nın yanı sıra Ayrancı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Polat Kılınç ve Ayrancı Belediyespor Kulübü Başkanı Mesut Uyanık katıldı. - KARAMAN

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Kaynak: İHA

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