Son dakika haberi | Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberi | Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi: Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Son dakika haberi | Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
16.08.2020 02:57 | Son Güncelleme: 16.08.2020 03:01

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kavaklı Mahallesi'nde fıstıkçamı, incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 50 işçi, 6 orman muhafaza memuru, 8 orman mühendisinin çalışması ve 9 arazöz ile 2 su tankerinin desteğiyle müdahale edildi.

Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

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Kaynak: AA

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