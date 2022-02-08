Antalyaspor, Sinan Gümüş'ü transfer etti

FT Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Fenerbahçe'den eski futbolcuları Sinan Gümüş'ü transfer ettiklerini bildirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, devre arası transfer döneminin son gününde 28 yaşındaki eski futbolcuları Sinan Gümüş' ü kadrosuna kattı. Sinan Gümüş,2019-2020 sezonu devre arasında geldiği Antalyaspor'da 13 maçta 5 gol,1 asistlik performans sergilemişti. Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Sinan Gümüş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını ve futbolcunun lisansını çıkardıklarını kaydetti.

Gümüş'e yeni takımında başarılar dileyen Başkan, "Camiamıza, Antalyamıza hayırlı uğurlu olsun. Sinan ile 2.5 yıllık bir sözleşme imzaladık, lisansını da çıkardık. Takımımıza faydalı olacak transferler yaptık. Umarım her şey istediğimiz gibi gider ve ligde üst sıralara doğru çıkarız" şeklinde konuştu.

(İsa Akar/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel