Son dakika haberi... Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi... Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

13.11.2020 20:49 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:52
Son dakika haberi... Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Yasin Kırca idaresindeki plakasız motosiklet, İslamlar Mahallesi İncebel mevkisi D-400 kara yolunda, Z.S. yönetimindeki 07 ESZ 21 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, motosiklet sürücüsü Kırca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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