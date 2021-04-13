Son dakika haberleri... Ankara'da kaza sonrası yaklaşık 200 metre dönerek sürüklenen otomobil kamerada

Son dakika haber: Ankara'da kaza sonrası yaklaşık 200 metre dönerek sürüklenen otomobil kamerada ANKARA'nın Sincan ilçesinde, kontrolden çıkıp 200 metre sürüklenen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Ankara'da kaza sonrası yaklaşık 200 metre dönerek sürüklenen otomobil kamerada

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, kontrolden çıkıp 200 metre sürüklenen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Mareşal Çakmak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. E.C.Ü. yönetimindeki 06 BAS 241 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp trafik levhasına çarparak devrildi. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobil yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü E.C.Ü. ile K.G.Ü., Ş.Ü. ve G.Ü., ekipler tarafından kurtarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kontrolden çıkan otomobilin ters dönerek metrelerce sürüklendiği görüldü.

Görüntü dökümü: Olay yerinden görüntü Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ