Altının kilogramı 463 bin 750 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 463 bin 750 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 463 bin 750 liraya yükseldi.

07.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:56

Altın piyasasında, en düşük 461 bin lira, en yüksek 464 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 463 bin 750 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 5.085 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 298 milyon 777 bin 889,96 lira, işlem miktarı ise 5.085,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 323 milyon 17 bin 639,57 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Odeabank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 463.000,001.934,00
En Düşük 461.000,001.928,50
En Yüksek464.550,001.929,35
Kapanış463.750,001.928,50
Ağırlıklı Ortalama 462.880,151.928,70
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.298.777.889,96
Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.085,26
Toplam İşlem Adedi84
Altının kilogramı 463 bin 750 liraya yükseldi

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
AKSU: bizim altınla işimiz yokki
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