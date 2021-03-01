Son dakika haberi | Adana İl Emniyet Müdürü İnci'den polislik hayali kuran çocuğa "üniforma" sürprizi
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Son dakika haberi | Adana İl Emniyet Müdürü İnci'den polislik hayali kuran çocuğa "üniforma" sürprizi

01.03.2021 21:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:19

Bir son dakika haberine göre Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, polislik hayali kuran 12 yaşındaki Tuba Tosun'a üniforma hediye etti.

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, polislik hayali kuran 12 yaşındaki Tuba Tosun'a üniforma hediye etti.

Yumurtalık ilçesinde çalışma yürüten Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri Dervişiye Mahallesi'nde annesi cezaevinde bulunan, görme ve işitme engelli babası ile anneannesiyle birlikte yaşayan Tuba Tosun'un evini ziyaret etti.

Minik Tuba'nın polislik hayalini öğrenen ekipler, harekete geçerek durumu İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye iletti.

Emniyet Müdürü İnci'nin talimatı ile İlçe Emniyet Amiri Çetin Kayıhan ve Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleriyle minik Tuba için hazırlanan polis üniforması kendisine ulaştırıldı.

Polis ablalarının üniformasını giydirdiği Tuba, daha sonra ekip aracıyla şehir turu atmanın mutluluğunu yaşadı.

Son dakika haberi | Adana İl Emniyet Müdürü İnci'den polislik hayali kuran çocuğa 'üniforma' sürprizi
Son dakika haberi | Adana İl Emniyet Müdürü İnci'den polislik hayali kuran çocuğa 'üniforma' sürprizi
Son dakika haberi | Adana İl Emniyet Müdürü İnci'den polislik hayali kuran çocuğa 'üniforma' sürprizi
Son dakika haberi | Adana İl Emniyet Müdürü İnci'den polislik hayali kuran çocuğa 'üniforma' sürprizi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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