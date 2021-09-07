Son dakika haberi: Adana'da polis, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi verdi
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Son dakika haberi: Adana'da polis, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi verdi

Son dakika haberi: Adana'da polis, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi verdi
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

Polis ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki Camili Ortaokulunda ihtiyaç sahibi 70 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Öğrencilerle sohbet eden polisler, okulda uyulması gereken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili de bilgilendirme yaptı.

Kırtasiye malzemesi alan öğrenciler, "kanka" olarak adlandırılan "maskot polis" eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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