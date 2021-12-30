Son dakika haberi... 50 İTÜ Çekirdek girişimi toplamda 478 milyon TL yatırım aldı

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nin girişimleri, 2021 yılında 478 milyon TL'nin üzerinde yatırım aldı.

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 2020'de İTÜ Çekirdek girişimlerine yapılan yatırım tutarı 107 milyon TL olurken, bu yıl yapılan yatırımlar geçen yıla göre 5 katına yaklaştı.

2021'de 50 İTÜ Çekirdek girişimi, toplamda 2,5 milyar TL değerlemeyle 478 milyon TL yatırım aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, "İTÜ ARI Teknokent olarak her yıl gelişerek, evrilerek, dikey alan ve paydaşlarımızla büyümeye devam ediyoruz. Dünyada ilk 5'te yer alan kuluçka merkezimiz İTÜ Çekirdek girişimlerine, ne mutlu ki bu yıl da yatırımcıların ilgisi çok büyüktü. 2020'deki yatırımları yaklaşık 5'e katladığımız 2021 yılında da girişimlerin gelişmelerine katkı sunmanın ve Türkiye'den dünyaya açılan teknolojilerin merkezi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dikbaş, başarı hikayelerinin yarattığı motivasyonla her geçen gün daha fazlası için çabaladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"İTÜ Çekirdek artık yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın bir kuluçka merkezi haline geldi. Bu bakış açısıyla 2022 yılında global faaliyetlerimizi, iş birliklerimizi artırarak İTÜ Seed'i hayata geçireceğiz. Bu program ile ülkemizin ve bölgemizin yabancı girişimciler için bir hub/odak noktası olması için çalışacağız. Yerli yabancı tüm start-up'ları hem ekosistemimizde büyütmek hem de dünyaya açmak için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz."

İTÜ Çekirdek, Türkiye'ye teknoloji girişimciliğini yayma, girişimcilere destek olmak ve hayata dokunacak teknolojilerin üretilmesine katkı sunmak hedefleriyle çalışmalarını Türkiye'den ve dünyadan binlerce girişim, yüzlerce kurum, mentor ve yatırımcıyla sürdürmeye devam ediyor.

Bir teknoloji girişimcisinin ihtiyacı olan her imkanı sunan İTÜ Çekirdek'te 2022'nin ilk girişimcilerinden olmak isteyenler için başvurular 3 Ocak 2022'ye kadar açık olacak. Diğer dönemler için başvurular 2022 yılı boyunca devam edecek.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

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