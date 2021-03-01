Son dakika haber | Zorlu Enerji "Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri" arasında

Son dakika haberi... Zorlu Enerji, Argüden Yönetişim Akademisi tarafından hazırlanan "Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri" araştırmasına Türkiye'den dahil edilen 12 şirketten biri oldu.

Zorlu Enerji, Argüden Yönetişim Akademisi tarafından hazırlanan "Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri" araştırmasına Türkiye'den dahil edilen 12 şirketten biri oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getirirken tüm faaliyetlerini çevreye duyarlı, paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, iki yılda bir "sürdürülebilirlik raporu" yayımlayan Zorlu Enerji, iklim kriziyle mücadele, karbon emisyonlarının azaltılması, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması, enerji verimliliği, enerji arz güvenliği, çevre ve yönetişim konuları çerçevesindeki tüm çalışmalarını kamuoyuyla paylaşıyor.

Öte yandan, Zorlu Enerji, Argüden Yönetişim Akademisi tarafından şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarını nasıl yönettiğini ve yürüttüğünü belirlemek için hazırlanan "Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri" araştırmasına Türkiye'den dahil edilen 12 şirketten biri oldu.

Etki odaklı bir araştırma niteliğinde olan çalışma, paydaşları harekete geçirmeyi ve uygulama etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Beş farklı gruplandırmanın yapıldığı araştırmaya Almanya, Amerika, Çin, Güney Afrika, Hindistan, İngiltere ve Türkiye borsalarının sürdürülebilirlik endekslerindeki 212 şirket dahil edildi.

Akıllı Hayat 2030 vizyonu ve sürdürülebilirlik çalışmaları sayesinde araştırmaya dahil edilen Zorlu Enerji, listede tek yenilenebilir enerji şirketi olarak da öne çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı