Son dakika haber... Yeni Malatyaspor, Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti
Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'in sağ bek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı kadrosuna kattı.
Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'in sağ bek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 19 yaşındaki sağ bek Muhammed Emin Sarıkaya'nın 1 yıllık geçici transferi konusunda Başakşehir FK ile anlaşmıştır. Hoş geldin Muhammed" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan