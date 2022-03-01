Son dakika haber: Yemek seçiminde kararsız kalanlara "Ne yesem?" çözümü

GetirYemek, tarihin en eski sorusu olan "Ne Yesem?" sorusuna cevap buluyor.

GetirYemek yeni özelliğini, yeni reklam filmi, yeni jingle'ı ve "Yeniliğe Acıktıysan" sloganı ile ekrana taşıyor. Kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği uygulamalarla sektöre yeni bir soluk getiren GetirYemek, arayüzüne eklediği "Ne Yesem?" özelliği ile ilklerden birini gerçekleştirdi.

Tarihin en çok sorulan sorularından birini tarihe karıştıran yenilik

"Ne Yesem?" özelliği, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak için GetirYemek'te yerini aldı. GetirYemek, "Ne Yesem?" ile kullanıcıların tercih edebileceği restoran önerilerini, haftanın gün ve saatlerine uygun olarak listeliyor. Böylece kullanıcılarını restoranlar arasında kaybolmaktan kurtarıyor ve yeni restoranlar keşfetmelerini sağlıyor. Üstelik yemek seçiminde kararsız kalanların hızlı ve kolay seçim yapmalarına imkan tanıyarak zaman kazandırıyor.

"Kararsız Kaldıysan, Yeniliğe Acıktıysan"

"Ne Yesem?" özelliği ile kullanıcılarına hızlı karar verebilmenin yanı sıra yeni bir kullanıcı deneyimi de yaşatan GetirYemek, "Ne Yesem?" özelliği için hazırladığı reklam filminde "Yeniliğe Acıktıysan" sloganı ve jingle'ı ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Farklı yaş ve okazyonlarda kararsız kalanların sesine kulak verdiğimiz filme GetirYemek'in yeni jingle'ı eşlik ediyor. Filmde öğle yemeği siparişi için düşünen bir ofis çalışanı, dersten sonra ne yiyeceğine aklı takılan bir öğrenci ve maç izlemek için bir araya gelen arkadaş grubu ortaya çıkıyor. "Niye çok zor yemek seçmek?" diyen kararsızlıklara tanık olduğumuz reklam filminde "Ne Yesem?" özelliği ile tanışıldığı an yaşanan mutluluk ekrana yansıyor.

Titrifikir 'in hazırladığı reklam filminin yapımcılığını Fırat Parlak ve Dilek Keser üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Ali Taner Baltacı oturuyor. Reklam, 25 Şubat tarihinden itibaren televizyonda ve dijital mecralarda yerini aldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi