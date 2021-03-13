Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haber: Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,64 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,64 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 7,35'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: