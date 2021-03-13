Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (4)

13.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:07
Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haber: Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,64 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,64 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 7,35'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1020058,64
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,2517136,27
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,8974535,71
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1124314,82
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0863924,73
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu138,1294554,51
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu2,1500904,37
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0854834,28
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0382934,26
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0574383,37
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0694027,35
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0450084,35
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0593862,57
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0358152,35
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0338382,16
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1309742,05
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1102821,70
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0207081,70
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0761921,62
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0551961,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Prens Harry Pelin Öztekin Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (4) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 11:08:26. #1.15#
title