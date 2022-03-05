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Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (3)

AA, Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika gelişmesine göre Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,29, BES fonları ise yüzde 0,63 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,29, BES fonları ise yüzde 0,63 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,56 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 2,16 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 7,15 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 2,03 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları1,2939133157
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları1,7415123
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon2,6892866
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,82725616
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,7241337
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları3,5675723
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,49433310
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-2,1612012
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3141390
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,6325120545
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,19502623
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-1,16871
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi7,1529281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar2,261091063
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları3,1929254
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-2,0313013
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2813130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Hisse Senedi Fonları, Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Haberler

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