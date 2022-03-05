Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,29, BES fonları ise yüzde 0,63 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,56 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 2,16 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 7,15 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 2,03 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: