Son dakika haber | Yatırım fonu istatistikleri
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Son dakika haber | Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haber | Yatırım fonu istatistikleri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,07338230108
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1172711
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,4429821
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,39743044
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,04805426
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,0138299
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,251367
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0532320
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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