Son dakika haber... Van'da husumet nedeniyle muhtarı öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Son dakika haberler: Van'ın Gevaş ilçesinde muhtarı öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı İpekyolu ilçesinde gözaltına alındı.

Van'ın Gevaş ilçesinde muhtarı öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı İpekyolu ilçesinde gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Dereağzı Mahallesi'nde 17 Nisan'da mahalle muhtarı M.S.Ö'nün öldürülmesi, Y.Ö. ile R.Ö'nün yaralanması olayına ilişkin Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince operasyon başlatıldı.

Muhtar ve yaralanan iki kişiyle M.H.Ö. arasında geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartışma çıkması üzerine M.H.Ö'nün bu kişilere tabancayla ateş açtığı, hastaneye kaldırılan yaralılardan muhtar M.S.Ö'nün hayatını kaybettiği, Y.Ö. ve R.Ö'nün ise hayati tehlikelerinin sürdüğü kaydedildi.

Olay yerinden suç aletiyle kaçan şüpheli M.H.Ö'nün yakalanması için jandarma dedektif timi JASAT personelinin çalışma yürüttüğü, araştırma ve takipler sonucu zanlının İpekyolu ilçesi İskele Caddesi'nde düzenlenen operasyonda yakalandığı aktarıldı.

Gözaltına alınan M.H.Ö'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar