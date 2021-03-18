Son dakika haber: Van'da "1. Van Gölü Sempozyumu" düzenlenecek

Gelen son dakika haberlerine göre Van'da haziranda yapılması planlanan 1. Van Gölü Sempozyumu için hazırlıklar başladı.

Van'da haziranda yapılması planlanan 1. Van Gölü Sempozyumu için hazırlıklar başladı.

Edremit Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle düzenlenecek sempozyumla ilgili detaylar, Edremit ilçesinde düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Toplantıda konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Gölü'nü merkeze alan sempozyumun önemli olduğunu söyledi.

Sempozyuma her türlü desteği sağlayacaklarını dile getiren Şevli, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde Van Gölü ile ilgili önemli çalışmaların yapıldığına tanıklık ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Gülşen Orhan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde Van Gölü'nün korunmasına yönelik başlatılan çalışma bu bağlamda önemli bir adım oluşturmakta. Sempozyum da bu adımları daha güçlü kılmak, Van Gölü'nü bilimsel verilere dayalı projelerle hayatın merkezine koymak açısından önem arz etmektedir."

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise sempozyumda bölgenin en büyük değeri olan Van Gölü'nün her boyutuyla ele alınacağını dile getirdi.

Amaçlarının Van Gölü'nü gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurgulayan Say, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki Van Gölü'nü bizden sonraki nesillere daha korunmuş halde bırakalım, gölümüzün potansiyellerinden ekonomik anlamda havzada yer alan illerimiz ve ilçelerimiz en iyi şekilde yararlanabilelim. Bu sempozyumda bilim insanlarımız bu hususlarda bizleri aydınlatacak. Buradan çıkacak yol haritası ile Van Gölü'nü gelecek nesillere güzel bir miras olarak bırakmanın gayreti içerisinde olacağız."

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise eşsiz jeolojik ve hidrolojik özeliklere sahip Van Gölü Havzasının tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Van Gölü'nün korunması ve potansiyelinin ekonomik kalkınmaya entegrasyonunu sağlamak üzere bugüne kadar bir çok çalışma gerçekleştirdiklerini hatırlatan Güray, "Van Gölü'nü merkeze alan bir program yürütüyoruz. Bu çerçevede Van Gölü Havzası sonuç odaklı bir programın faaliyetlerine devam ediyoruz. Bu sempozyum 2021 yılı çalışma programımızın bir faaliyeti olarak yer almıştır. Bu vesileyle sempozyumun bölgemizin kalkınması için hayırlara vesile olmasın temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan, Van YYÜ Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suvat Parin, DAKA Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay ve Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol