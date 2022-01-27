Son dakika haber! Türkmen Bakan Maruf TİKA'nın 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

AYDIN (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının ( Tika ) 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında Tika'nın çalışmalarının önemini vurgulayan Türkmen Bakan Maruf, şunları kaydetti:

" Tika, Orta Doğu ve dünya genelinde 170 ülkede sürdürmüş olduğu çalışmaları ve projeleriyle dünya halklarına ve özellikle Türk dünyasına çok büyük katkıları olmuş, özellikle Irak'ta zor şartlar altında yaşayan Türkmenlerin yanında olmuş, hiçbir zaman hiçbir dönemde Türkmenleri yalnız bırakmamış ve desteğini sürdürmüştür."

Maruf, "( Tika ) Bu süre zarfında din, dil, ırk ve kimlik gözetmeksizin her kesime hitap edebilmiş ve yürüttüğü çalışmalarla insanlığın yakın tarihine eşsiz bir hizmet sunmuştur." ifadelerini kullandı.

Aydın Maruf, 30'uncu kuruluş yıl dönümü münasebetiyle başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere TİKA yönetimi, çalışanları ve bütün TİKA ailesine başarılar diledi.