Türkiye su ürünleri ihracatından 8 ayda 632 milyon dolar kazandı
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Türkiye su ürünleri ihracatından 8 ayda 632 milyon dolar kazandı

25.09.2020 10:57 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:05
Türkiye su ürünleri ihracatından 8 ayda 632 milyon dolar kazandı

Türkiye, yılın 8 aylık döneminde su ürünleri ihracatından 632 milyon 260 bin 657 dolar kazandı. Bu dönemde en fazla satış Hollanda, İtalya ve Rusya'ya yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye, ocak-ağustos döneminde 81 ülkeye 122 bin 613 ton su ürünleri ihraç etti. Bu dönemde Hollanda, İtalya ve Rusya Federasyonu, en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

632 MİLYON DOLAR GELİR SAĞLANDI

Ocak-ağustos döneminde Hollanda'ya 87 milyon 91 bin 789, İtalya'ya 83 milyon 615 bin 774 ve Rusya'ya 67 milyon 127 bin 210 dolarlık su ürünleri ihraç edildi. Böylece söz konusu dönemde su ürünleri ihracatından toplamda 632 milyon 260 bin 657 dolar gelir sağlandı.

Geçen yıldan farklı olarak bu dönemde Mısır, Finlandiya, Cibuti, Moritanya, İrlanda, Kamerun, Tanzanya, Mayotte, Fas, Senegal, Ruanda ve Kırgızistan'a da su ürünleri satıldı.

"BALIK İHRACATI DAHA DA ARTACAK"

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, su ürünleri ihracatının ülkeye ve bölgeye katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi. İhracat yapılan ülke çeşitliliğinin de her geçen yıl arttığını dile getiren Kobya, su ürünlerine yurt dışı piyasalardaki ilginin sevindirici olduğunu ifade etti. Kobya, 1 Eylül'de başlayan 2020/21 su ürünleri avlanma sezonunun çok verimli olacağını umduklarına işaret ederek, buna bağlı olarak balık ihracatının önümüzdeki dönemde daha da artacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum

Haber Yorumları (2)
ERTAN: su ürünleri mühendislerinin kıymetini bilmiyoruz. malesef yazık bu 10 katına çıkabilirdi.
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DOGRULAR: Biz yiyemiyoruz
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