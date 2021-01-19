Son dakika haber! Türkiye, 2021'de tekerlekli sandalye teniste 3 uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili aldığı tedbirler sayesinde geçen sene tekerlekli sandalye teniste iki turnuvaya başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Türkiye'de, bu yıl da üç önemli uluslararası organizasyon gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili aldığı tedbirler sayesinde geçen sene tekerlekli sandalye teniste iki turnuvaya başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Türkiye'de, bu yıl da üç önemli uluslararası organizasyon gerçekleştirilecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Asbaşkanı Önder Yurdagül, AA muhabirine, 2020'de salgın nedeniyle ara verilen tekerlekli sandalye tenis turnuvalarının yeniden başlamasıyla, Türkiye'nin iki uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Ancak salgının yükselişe geçmesiyle tüm dünyadaki turnuvaların neredeyse durma noktasına geldiğini belirten Yurdagül, "Şu anda uluslararası düzeyde bir turnuva yok. Bu tabii ki koronavirüsün kontrol altına alınmasıyla da ilgili bir durum. Sanıyorum şubat sonu mart gibi turnuvalar yeniden başlayacak. Antalya'da yapılan uluslararası turnuvaların başarıyla bitirilmesi ve sporcuların herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmaması Türkiye'nin Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) nezdindeki güvenirliğini arttırdı." diye konuştu.

Yurdagül, turnuvada 28 ülkeden 65 sporcu ağırladıklarını ve hiçbir sporcunun koronavirüs veya başka bir rahatsızlıkla ülkesine dönmediğini vurguladı.

Bu sayede 2021'de yapmayı planladıkları turnuva sayısında artışa gittiklerini anlatan Yurdagül, "ITF'nin bize ciddi bir teveccühü oldu. Nisanda üç uluslararası turnuvaya arka arkaya Megasaray Tenis Akademisinde ev sahipliği yapacağız. Toplamda 20 bin dolar para ödülü dağıtacağız. Tekerlekli sandalye tenis branşında en büyük organizasyonlardan üçünü burada yapacağız. ITF, bize çok güvendiği için Quad kategorisinin sınıflandırılmasının da burada yapılmasını teklif etti. Bu bizim için çok büyük bir artı puan." ifadelerini kullandı.

Yurdagül, yabancı sporcuların "Acaba ne zaman Türkiye'de yeniden turnuva olacak" diye şimdiden sormaya başladığını dile getirerek, bunun Türkiye'ye olan güven ve prestiji çok yüksek noktalara çıkardıklarının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

50 ülkeden 120 sporcu Antalya'ya gelecek

Turnuvalarla ilgili bilgi veren Yurdagül, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde 15-29 Nisan tarihlerinde Megasaray Tenis Akademisinde yapılacak "Megasaray Open", "MTA Open" ve "KrosMedical Open" turnuvalarına 50 ülkeden 120 sporcunun katılacağını aktardı.

Yurdagül, federasyonlarından bir lira dahi çıkmadan sponsorların desteğiyle bu turnuvaları organize ettiklerinin altını çizerek, "Özellikle turnuva sayısındaki azlık ve bizim yüksek para ödüllü turnuvalar yapmamız elimizi çok kolaylaştırıyor." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş