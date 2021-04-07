Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü

Gelen son dakika haberine göre Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, beraberindeki öğrencilerle Emniyet Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolaysıyla İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, beraberindeki öğrencilerle Emniyet Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolaysıyla İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Bıçak, ziyarette Kale İlçe Emniyet Amir Vekili Hasan Aksu ve polislere çikolata ikram etti.

Bıçak'ın ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Akkaya ve bir grup lise öğrencisi de eşlik etti.

Bıçak, ziyaretteki konuşmasında, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle anarak, görevlerinin başındaki tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutladı ve başarılar diledi.

Aksu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur