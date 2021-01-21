Son dakika haber: Türk iş insanı Uğur Akkuş, ABD'deki davete katıldı

ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden'in verdiği davete A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş da katıldı. Davetten izlenimlerini anlatan Akkuş, yatırım fonları ve teknoloji şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelerek, Türkiye'ye yönelik bilgi verdiğini dile getirdi.

ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden tarafından başkanlık kutlamaları kapsamında verilen davette A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş da yer aldı. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerinin gelişmesi için çalışmalar yapan Akkuş, Türkiye'ye yatırımların gelmesi için görüşmeler gerçekleştirerek fırsat ve olanaklar hakkında bilgi verdi.

Davetteki görüşmeler sonrasında açıklama yapan Akkuş, "Başkanlık seçimlerinin stresini üzerinden atan ABD'de pandemi sonrası büyük fonların yurt dışında G20 ülkelerine yatırım yapacağı öngörülüyor. Yıllardır hem bu ülke ile ticaret yapan hem de yabancı yatırımların Türkiye'de doğru alanlarda yatırım yapması için danışmanlık veren bir iş insanı olarak, Türk ekonomisi adına şimdi lobi yapma zamanı olduğuna inanıyorum. Biz de bu davette ülke ekonomisine katkıda bulunacak girişimler yapmayı görev kabul ettik. Nitekim özellikle teknoloji şirketlerinin Türk pazarındaki büyüme ile yakından ilgilendiğini görmek bizi umutlandırdı. İki ülke arasındaki ticaretin artacağına ve ABD ile yeni bir dönemin başlayacağına inanıyoruz" dedi.

"2021 TÜRKİYE'YE YATIRIM YILI OLACAK"

Türkiye'de birçok projeye imza atan ve hijyenik maske konusunda NATO'nun tedarikçilerinden biri olduklarını söyleyen Uğur Akkuş, 2021 yılının Türkiye'ye yatırım yılı olacağını dile getirdi. 2020 yılı sonunda 5 banka ve bir yatırım fonuyla anlaşarak 220 milyon dolarlık yatırımın 2021 yılında Türkiye'ye gelmesine öncülük ettiklerini anlatan Akkuş, ABD ile başlayan bu yeni dönemde Türkiye'nin taşıdığı yatırım potansiyelinin çok daha iyi değerlendirilebileceğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı