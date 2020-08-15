Son dakika haber... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İkinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar...
Gelen son dakika haberlerine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İkinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekiyor.
15.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:53
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İkinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekiyor." - ANKARA
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Kaynak: İHA