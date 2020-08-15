Son dakika haber... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İkinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar... Gelen son dakika haberlerine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İkinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekiyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İkinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekiyor." - ANKARA Kaynak: İHA