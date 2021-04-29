Son dakika haber... TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır"
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Son dakika haber... TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır"

Son dakika haber... TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır'
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır"

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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