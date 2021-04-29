Son dakika haber... TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır"
Son dakika ekonomi haberi: TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır"
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu