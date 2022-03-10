Son dakika haber: TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri ASELSAN'ı ziyaret etti

AYDIN (AA) - Tbmm Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, ASELSAN'ın yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin radar ve elektronik harp sistemlerinde yüzde 100'e yakın yerlilik ve millilik oranına ulaştığını vurgulayarak, bunun geleceğe güvenle bakmayı sağladığını belirtti.

Aydın ve TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, ASELSAN Gölbaşı tesislerini ziyaret etti. Komisyon üyelerine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün eşlik etti. Aydın ve komisyon üyeleri, ASELSAN ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ahmet Aydın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ASELSAN'ın çalışmalarından gurur duyduklarını ve buna kaynaklık eden çalışmaları yerinde gördüklerini söyledi.

ASELSAN'ın Gölbaşı tesislerinde radar ve elektronik harp sistemlerine yönelik çalışmalar yapıldığını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Türkiye bu alanda kendi kendine yeten bir ülke haline gelmiş. Tamamen dışa bağımlı bir haldeyken bu bilgi ve birikimi ihraç edebilecek bir pozisyona gelmiş. Gerçekten zor bir coğrafyada yaşıyoruz ve güçlü olmak zorundayız. Hiçbir yere bağımlı olmadan savunma sanayimizi güçlendirmek zorundayız ki zaten yerlilikte yüzde 20'lerden yüzde 80'lere gelmiş durumdayız. Radar ve elektronik harp sistemlerinde neredeyse yüzde 100'e yakın bir yerlilik, millilik var, ihracat yapar pozisyona gelmişiz. Bu son derece gurur verici ve geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan çok önemli bir şey.

Savunma Sanayii Başkanlığımız ve ASELSAN çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye gerçekten çok mesafe aldı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı, cesur duruşuyla, bu konudaki iradesini ortaya koymasıyla birlikte müthiş bir sıçrama yapıldı. Onun için Türkiye şu anda dünyanın çekim alanı haline geldi. Bugün Antalya'da bir diplomasi örneği ortaya koydu. Dünyada her ülke ile görüşebilen ve her ülkenin gıptayla baktığı bir ülke pozisyonuna geldik. Türkiye'ye son zamanlarda olan ziyaretleri tüm vatandaşlarımız görüyor. Bir çekim ve güç merkezi oldu bu coğrafyada Türkiye. Kendi kendine yetebilen, tam bağımsız bir ülke konumundayız. Bu bizi mutlu ediyor."

Komisyon olarak yasama faaliyetleri yürütürken bir yandan da bu çalışmalara destek olduklarını ifade eden Aydın, "Burada müthiş mühendisler, beyinler var. Bu beyinler burada katma değer üretiyor. Muazzam işler yapıyorlar, gurur duydum gerçekten." dedi.

Ahmet Aydın, bundan sonra benzer kuruluşlara ziyaretler yapacaklarını, ihtiyaç duydukları alanlarda yanlarında olacaklarını kaydetti.