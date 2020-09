DHA YURT BÜLTENİ - 16

Dernek lokalinde, şizofreni hastasının 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandıİZMİT'te şizofreni hastası K.O. (35), V.M.'ye (42) dernek lokalinde saldırarak, 5 yerinden bıçakladı.

İZMİT'te şizofreni hastası K.O. (35), V.M.'ye (42) dernek lokalinde saldırarak, 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan V.M., hastanede ameliyat edilirken, polise teslim olan K.O. da psikiyatri koğuşunda gözetim altına alındı.

Olay, 19 Eylül günü, Bekirpaşa Mahallesi Şehit Kenan Başol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dernek lokaline gelen K.O., birkaç gün önce bilinmeyen nedenle tartıştığı V.M.'yi çay içerken gördü. Çay ocağından bıçak alan K.O., yanına geldiği V.M.'yi 5 yerinden bıçakladı. V.M., ağır yaralanırken, K.O. ise yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Bekirpaşa Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan V.M., acil olarak ameliyata alındı. V.M., ameliyat sırasında 2 kez kalbinin durmasına rağmen doktorların müdahalesiyle hayatta döndürüldü. Polis ekiplerince sağlık kontrolüne götürülen K.O. ise şizofreni hastası olduğunun anlaşılması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki psikiyatri koğuşunda gözetim altına alındı.

SALDIRI ANI KAMERADAÖte yandan K.O.'nun, V.M.'yi bıçaklandığı anlar, dernek lokalinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, V.M.'nin masada tek başına çay içtiği sırada arkasından gelen K.O.'nun elindeki bıçağı sapladığı anlar yer aldı.

Tartıştığı genci silahla yaraladı, önce kaçtı sonra teslim oldu

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde M.Y., tartıştığı Mehmet Y.'yi (20) tabancayla vurarak, yaraladı. Olay yerinden kaçan M.Y., daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.Olay, öğle saatlerinde, Eskipazar'a bağlı Boncuklar köyü Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Y. ile M.Y. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. M.Y., üzerinde bulunan tabancayı çıkarıp, Mehmet Y.'ye ateş etti. Yaralanan genç, yere yığılırken, M.Y. ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Mehmet Y.'yi ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Y., burada tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan M.Y. ise daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de 4 bin yıllık tekstil atölyesi ortaya çıkarıldı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesindeki Beycesultan höyüğünde devam eden kazılarda, 4 bin yıllık tekstil atölyesi açığa çıkarıldı.Çivril ilçesindeki Yukarı Menderes Havzası'nın kuzeybatısında bulunan Beycesultan höyüğünde 12 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eşref Abay başkanlığındaki ekip tarafından sürdürülüyor. M.Ö. 5 bin yılında kurulduğu tahmin edilen höyükte yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları sonucunda, bölgenin tekstil geçmişine ilişkin önemli bilgilere ulaşıldı. Geç Kalkolitik Dönem'den Geç Tunç Çağı sonuna kadar kesintisiz devam eden toplam 40 kültür tabakasının tespit edildiği höyükte, 3 bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen dokuma tezgahı ve 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen tekstil atölyesi açığa çıkarıldı. Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Eşref Abay, Beycesultan Höyüğü'nün 35 hektar büyüklüğe sahip eski bir yerleşim yeri olduğunu, günümüzden 4 bin yıl öncesine ait kültür tabakalarını araştırdıklarını söyledi.BİNLERCE TEKSTİL MALZEMESİ ORTAYA ÇIKTIBurada M.Ö. 1700 yılına ait bir yapı tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Abay, "Bu yapının büyüklüğü ve donanımı itibariyle zengin bir tüccara ait olduğunu düşünüyoruz. Sadece işlik olarak kullanılan 45 metrekare alanında merkezi bir odası var. 5 ayrı odası mevcut. Bir o kadar da depolama alanı bulunuyor. İçinde çok yoğun tekstil üretimine ait buluntular ortaya çıkardık. Yoğun miktarda tekstil tarağı, dokuma mekiği, üretimde kullanılan binlerce ağırşak, dokuma tezgahı kalıntıları, yanmış halde tekstil parçaları ve süslemede kullanılan çok sayıda deniz kabuğu çıktı. Evin içinde, yanmış ahşaptan el tezgahı parçaları da var. Sadece bu ev içinde bine yakın buluntu tespit ettik. Bu evde M.Ö. 1700 yılında yoğun bir tekstil üretiminin olduğunu belirledik" dedi.TEKSTİL ÜRETİMİNE IŞIK TUTAN ÇALIŞMABulunan tekstil atölyesinin büyük bir yangın geçirdiği, kurtulan eşyaların ise bugüne ulaşmasının bir şans olduğunu belirten Prof. Dr. Abay, "Kazıların devam ettiği diğer noktalarda da benzer tekstil buluntuları ortaya çıktı. Beycesultan'da günümüzden 4 bin yıl önce yoğun bir tekstil üretiminin yapıldığını ve ön planda olduğunu gördük. Denizli tekstil üretimiyle ön planda olan bir şehir. Günümüzden 4 bin yıl önce de Denizli bölgesinde çok yoğun bir tekstil üretiminin olduğunu anlıyoruz. Bu da bize geçmişe dönük olarak tekstil üretiminin büyük bir gelenek olduğunu göstermekte" diye konuştu.

Elazığ'dan çalınan 7 büyükbaş Şanlıurfa'da bulundu

ELAZIĞ'da çalınan 7 inek, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmayla Şanlıurfa'da bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ merkeze bağlı Gözebaşı köyünde yaşayan M.S.K., ahırda 7 ineğini göremeyince jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın ardından harekete geçen JASAT ekipleri, yaptıkları çalışmayla çalınan ineklerin Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'ne götürüldüğünü belirledi. Siverek ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çalınan 7 ineğe el koydu, adresteki 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. İnekler sahibi M.S.K.'ye teslim edilirken, 4 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

