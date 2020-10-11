Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı
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Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı

11.10.2020 09:26 | Son Güncelleme: 11.10.2020 09:48

Gelen son dakika haberlerine göre - Siverek'te çeltik hasadına başlandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ'da yetiştirilen çeltik hasadına geleneksel yöntemlerle başlandı.

- Siverek'te çeltik hasadına başlandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ'da yetiştirilen çeltik hasadına geleneksel yöntemlerle başlandı.

Türkiye'nin önemli çeltik ekim alanlarından biri olan Siverek Karacadağ'da hasat sezonu başladı. Büyük bölümünün taşlık, tarıma elverişli olmayan bölgelerde ekimi yapılan çeltik, biçerdöverlerin giremediği yerlerde vatandaşlar geleneksel yöntemlerle hasadı gerçekleştiriyor.

30 yıldır Karadağ'da çeltik ekimini yapan Abdulkadir Çetikoğlu, 'Çeltik' in yetiştirilmesinin çok zor olduğunu ve 6 ay gibi bir zaman diliminde emek verilerek, yetiştiğini' belirtti. Çetikoğlu," Çeltik ekildikten sonra 150 günde yani 5 ayda olgunlaşarak hasada hazır hale geliyor. Düz alanları biçerdöverlerle hasadını gerçekleştiriyoruz, böyle taşlı zor arazilerde ise yevmiye ile işçi tutarak geleneksel yöntem olan orakla biçimini yapıyoruz." Dedi

Kahramanmaraş'tan orak biçimi için işçi getirdiğini söyleyen, işçi çavuşu Kudret Diri," Her yıl Kahramanmaraş'tan çeltik işçisi getiriyoruz, zaten buranın işi ortalama bir ay sürüyor. Biz biçerin biçemediği taşlık ve zor kısımları orakla biçiyoruz."

İşçi yevmiyelerin de uygun olduğunu söyleyen Diri," İşçiler günde sekiz saat çalışıyor, biçilen çeltiği toplayanların günlüğü 85 TL, orakla iş yapanlarsa günde 100 TL alıyor. Bir aylık işimiz bittiği zamanda memleketimize döneceğiz" diye belirtti.

Gaziantep Islahiye Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Fevzi Ceyhan," 2 haftadır buradayız, orakla çeltiği biçiyoruz, zordur ama severek bu işi yapıyorum aileme yardımcı oluyorum. Amacım okuyarak astsubay olmak, bu zorlukları gördükçe okumaya daha da sarılacağım" diye konuştu.

Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı
Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı
Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı
Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı
Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı
Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı
Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı
Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı
Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı
Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı
Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı
Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı
Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı
Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı
Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı
Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı
Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı
Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı
Son dakika haber | Siverek'te çeltik hasadına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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