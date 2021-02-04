Son dakika haber: Sivas'a 100 milyon liralık spor tesisi yatırımı yapılacak

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ta Valilik, Belediye ve bazı kurumların desteğiyle gençlik merkezleri ve spor kompleksleri yapılacak.

Sivas'ta Valilik, Belediye ve bazı kurumların desteğiyle gençlik merkezleri ve spor kompleksleri yapılacak.

Vali Salih Ayhan, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Merkezleri ve Spor Kompleksleri Proje Tanıtım Toplantısı"ndaki konuşmasında, kentin, tüm branşlarda spor yapılan, gençlerin kötü alışkanlıklara değil spora ve güzelliklere koştuğu "genç ve spor dostu" bir şehir olduğunu söyledi.

Kentte, merkez ve ilçelerde 79 spor tesisinin bulunduğunu belirten Ayhan, ilde 47 bin 381 lisanslı sporcu olduğunu ifade etti.

İlde sporla ilgili düzenlenen projeler hakkında bilgi veren Vali Ayhan, salgın sonrası projelere kaldıkları yerden devam edeceklerini kaydetti.

Sivas'ın elinde bulunan imkanları sonuna kadar değerlendiren bir şehir olduğunu vurgulayan Ayhan, "Bu nedenle fiziki olanaklarımızı daha da geliştirmek, yeni projeler hayata geçirmek istiyoruz. Potansiyelimize ve kurumsal gücümüze güveniyoruz." diye konuştu.

Şehrin gençlik ve spor vizyonuna büyük katkı sağlayacak projeleri hazırlayarak Gençlik ve Spor Bakanlığına sunduklarını ifade eden Ayhan, şunları söyledi:

"Belediye Başkanlığımızın projeleri dışında Valiliğimiz himayelerinde, İl Özel İdaremiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz koordinesinde yürüteceğimiz Şarkışla Bedirhan Bebek Spor Kompleksi, Yıldızdağı Yüksek İrtifa Sporcu Eğitim ve Kamp Merkezi, 4 Eylül Spor Kompleksi tenis kortlarının kapatılması, Kangal Gençlik Merkezi, Altınyayla futbol sahası, Zara sentetik çim futbol sahası, Doğanşar halı saha ve basketbol potaları yapımı... Bunların da değeri yaklaşık 20 milyon lira. Diğer kurumların da katkısıyla beraber bu rakam yaklaşık 100 milyon liraya ulaşacak."

Vali Ayhan, bazı projelerin de gerekli teknik çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti.

"100 milyon lirayı aşan yatırım ve tesisleri şehrimize kazandıracağız"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise iyi eğitim almış, kendini yetiştirmiş, ahlakı ve davranışıyla örnek olan, aile ve akrabalık bağları kuvvetli, büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi ve merhamet gösteren, özü sözü bir, doğru, dürüst, adil, iffet ve haya sahibi, yardımsever, çalışkan, milli ve manevi değerlere haiz bir nesil yetiştirmeyi gaye edindiklerini söyledi.

Toplumun tüm kesimlerinin sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağlamak, boş zamanlarını verimli kullanmak, meslek edinmelerine yardımcı olarak istihdamı artırmak adına şehre yeni gençlik ve kültür merkezleri kazandırdıklarını belirten Bilgin, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan almış olduğumuz destekle Sivas Belediyesi olarak toplamda 100 milyon lirayı aşan yatırım bedeline sahip yeni yatırım ve tesisleri inşallah 2021 ve 2022 yıllarında tamamlamış ve hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Şehrin ihtiyaç duyulan bölgelerine öncelik vererek ilk etapta Fatih, Şeyhşamil ve Alibaba mahallelerinde yeni gençlik ve kültür merkezleri inşa edeceklerini dile getiren Bilgin, proje kapsamında atölyeler, çok amaçlı salon, spor salonu, kütüphane, kreş, okuma salonu ve idari binaların yer aldığını belirtti.

Başkan Bilgin, projeler içerisinde çok amaçlı spor kompleksi ile eski Kızılay Hastanesinin kütüphane ve gençlik merkezine dönüştürülmesinin de yer aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya