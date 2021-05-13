Son dakika haber: Siirt'te teröristlerce yola döşenen EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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Son dakika haber: Siirt'te teröristlerce yola döşenen EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Son dakika haber: Siirt'te teröristlerce yola döşenen EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Siirt'te PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Siirt'te PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü yolunda meydana geldi. PKK'lı teröristler, altyapı çalışmasını tamamlayan ekibin dönüş yolunda daha önce yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirdi. Olayda ekipte bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. - SİİRT

Son dakika haber: Siirt'te teröristlerce yola döşenen EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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