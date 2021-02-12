Son dakika haber! "Sigorta şirketlerinin tazminat sorumluluğu vatandaş lehine karara bağlandı"
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Son dakika haber! "Sigorta şirketlerinin tazminat sorumluluğu vatandaş lehine karara bağlandı"

12.02.2021 16:04 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:08
Son dakika haber!

Son dakika haber: Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar doğrultusunda trafik kazası geçiren vatandaşların araçta oluşan hasara ilişkin değer kaybı tazminatları yeniden düzenlenmek durumunda kalacak.

Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar doğrultusunda trafik kazası geçiren vatandaşların araçta oluşan hasara ilişkin değer kaybı tazminatları yeniden düzenlenmek durumunda kalacak. Öncesindeki mevzuat gereği 'Genel Şartlar' kural olarak belirleyiciydi. Sigortalıların aleyhine olan bu hükmü Anayasa Mahkemesi, 90 ve 92'nci maddeleri oy birliği ile iptal ederek karara bağladı.

Bu kararı değerlendiren AAT Hukuk Bürosu'ndan Avukat Ali Alper Tüfekçi, "Böylelikle sigorta şirketlerinin tazminat sorumluluğu vatandaş lehine karara bağlanmış oldu. Bu gerçek zarar hesaplanmasında çok önemli bir karar olarak öne çıkıyor. Vatandaşlarımız sigorta hukukunda uzman avukatlar aracılığı ile haklarını böylelikle arayabilecekler" dedi.

YÜKSEK KİLOMETRELİ ARAÇLARDA DİKKATE ALINMAYAN DEĞER KAYBI ARTIK DİKKATE ALINACAK

Bu kararla beraber ayrıca daha önce yüksek kilometreli araçlarda dikkate alınmayan değer kaybının artık dikkate alınacağını belirten Tüfekçi, "Vatandaş lehine karara bağlanan bu kararda kilometre nedeniyle yaşanan değer kaybı artık dikkate alınacak. Bir başka örnek de trafik kazasında ölen kişilerin desteğinden yoksun kalanların tazminat hakları konusunda verilebilir. Bu düzenlemeyle artık destekten yoksun kalan kişiler sigorta şirketlerinden daha fazla tazminat talep edebilecek. Bu karar aynı zamanda açılmış ve devam eden davalara da uygulanabilecek" diye konuştu.

Konunun gündeme getirilmesinin tüketici için son derece önemli olduğunu belirten Tüfekçi, "Birçok vatandaşımız iptal edilen mevzuatın farkında olamayabiliyor. Farkında olsa da hukuk tekniği gereği kararda iptal edilen maddenin lehe yansımasının ne olduğunu bilemeyebiliyor. Bu noktada vatandaşı bilinçlendirmekte avukatın asli görevlerinden birisi olan kamu görevi icrası önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.


Son dakika haber! 'Sigorta şirketlerinin tazminat sorumluluğu vatandaş lehine karara bağlandı'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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