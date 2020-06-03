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Son dakika haber: Seyitömer ve Tunçbilek'teki termik santralleri yeniden üretime başlıyor

Bir son dakika haberine göre Kütahya Seyitömer ve Tunçbilek'teki termik santrallerinde, sınırlı sayıda ünitenin geçici faaliyet belgesiyle kısmi olarak yeniden üretime açılacağı bildirildi.

Son dakika haber: Seyitömer ve Tunçbilek'teki termik santralleri yeniden üretime başlıyor
03.06.2020 20:36 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:41

Kütahya Seyitömer ve Tunçbilek'teki termik santrallerinde, sınırlı sayıda ünitenin geçici faaliyet belgesiyle kısmi olarak yeniden üretime açılacağı bildirildi.

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya milletvekilleri, yaptıkları ortak açıklamada, Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santrallerinde sınırlı sayıda ünitenin geçici faaliyet belgesiyle kısmi olarak yeniden üretime açılacağını bildirdi.

Çevreye duyarlı politikalarının sonuç verdiğini belirten AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, yaptıkları ortak açıklamada, "Milletinin sağlığını her şeyin üstünde tutan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarımıza daha yaşanabilir, nefes alan bir dünya bırakma vizyonuyla tabiatın, insan sağlığının korunması için çevre düzenlemelerini yapmayan termik santrallerin faaliyetlerini sona erdirilmesi talimatını vermişti. İlimizde bulunan Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri de bu kapsamda kapanan termik santrallerden oldu. AK Parti İl Başkanımız, milletvekillerimiz ve tüm teşkilatlarımızla birlikte, Seyitömer, Tunçbilek santrallerinde çalışarak geçimini sağlayan kardeşlerimizin mağduriyetinin giderilmesi önceliklerimiz arasında yer aldı. Kütahya AK Parti olarak; vatandaşlarımızın talepleri ve çevre hassasiyetimiz doğrultusunda, hem işçilerimizle hem de işverenlerimizle yoğun bir iletişim yürütürken, bakanlıklarımız nezdinde, devletimizin ilgili kurumlarıyla da görüşmelerimizi sürdürdük. Yakın zamanda ziyarette bulunduğumuz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Termik Santrallerin bölge halkımız için önemini belirterek, kendilerinden bir an önce üretime yeniden başlanması için desteklerini talep ettik. Bakanlığımızın da yapıcı yaklaşımı neticesinde eksiklikleri tamamlanmak şartı ile Seyitömer, Tunçbilek Termik Santralinde, sınırlı sayıda ünitenin geçici faaliyet belgesiyle kısmi olarak yeniden üretime açılmasına karar verilmiştir. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren, ayrıca süreç boyunca işçilerimizi de mağdur etmeyen ilgili firmaya teşekkür ederiz" dedi.

"Bizim için hiçbir şey insan sağlığından daha önemli değildir"

Açıklamada, "AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hem bölge ekonomimizin güçlenmesi hem de ilimizin kalkınması için her türlü faaliyeti desteklerken, tabiatımızı, ormanlarımızı, canlılarımızı, havamızı, suyumuzu, toprağımızı da korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizim için hiçbir şey insan sağlığından daha önemli değildir. Çevrenin korunması, gelecek nesillerimize olan sorumluluğumuzdur. Bu anlayış doğrultusunda, işçilerimizin haklarının yanı sıra, işletmelerin üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi de yine takibimizde olacaktır. Yeniden faaliyete geçecek olan santrallerin ilimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diler, kıymetli hemşerilerimize selam ve hürmetlerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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