Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Aksu vefat etti
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un kulüp başkanı Ali Aksu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un kulüp başkanı Ali Aksu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kovid-19 testi pozitif çıkan ve 11 Nisan'da Antalya Özel Yaşam Hastanesi'ne kaldırılan 46 yaşındaki Aksu, durumunun ağırlaşması üzerine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Aksu, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer