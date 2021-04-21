Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Aksu vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Aksu vefat etti

Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Aksu vefat etti
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un kulüp başkanı Ali Aksu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un kulüp başkanı Ali Aksu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve 11 Nisan'da Antalya Özel Yaşam Hastanesi'ne kaldırılan 46 yaşındaki Aksu, durumunun ağırlaşması üzerine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Aksu, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Hande Erçel Ebru Gündeş
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Aksu vefat etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:38:14. #1.14#

title