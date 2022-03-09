Son dakika haber | Selim Ay: Çaykur Rizespor için en iyisini yapmaya çalışmamız lazım

Çaykur Rizespor kaptanı Selim Ay, "Vah, tüh diyecek vakit değil. Birbirimizi eleştirecek vakit hiç değil. Tamamen birlik ve beraberlik içerisinde sene sonuna kadar elimizden geldiğince Çaykur Rizespor için en iyisini yapmaya çalışmamız lazım" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde geçekleşen antrenman öncesi yeşil-mavili takım kaptanı Selim Ay açıklamalarda bulundu. Birbirimizi eleştirecek vakit olmadığını söyleye Ay, "Bizde, sizde hatalarımızın farkındayız. Rizespor'a emek veren, gönül veren herkes bu sene ya da daha önceki senelerde yaptığı hatalardan ders alıyordu. 'Vah, tüh' diyecek vakit değil. Birbirimizi eleştirecek vakit hiç değil. Tamamen birlik ve beraberlik içerisinde sene sonuna kadar elimizden geldiğince Çaykur Rizespor için en iyisini yapmaya çalışmamız lazım" şeklinde konuştu.

Takımın durumu hakkında konuşan Selim Ay, "Gerçekten bunun psikolojisi zor. Bazen gard düşüklüğü olabiliyor. Hocamızda buna izin verecek karakterde değil. Daha öncede hocamızla çalışmıştım, zorlu sürecin üzerinden gelmiştik. İyi bir takım. Psikoloji anlamında bazı sıkıntıları olabilir ama biz bütün olumsuzlukları örterek, takıma pozitif enerjiyi yükleyerek daha da yukarıya çekerek yapacağız. Biz düştük, bizim işimiz sıkıntılı diyen varsa onu dinlemeyin. Başarıya giderken bu pozitifliği daha da arttırmamız lazım. Bu pozitifliğe bizlerde sahada cevap vermemiz lazım" şeklinde konuştu.