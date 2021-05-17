Son dakika haber: Selçuklu Belediyesi'nden Filistin'e yardım eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Selçuklu Belediyesi'nden Filistin'e yardım eli

Son dakika haber: Selçuklu Belediyesi'nden Filistin'e yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi: Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Mayıs ayı meclis toplantısında ilave gündem olarak Filistin halkına 1 milyon TL yardım yapma kararı aldı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Mayıs ayı meclis toplantısında ilave gündem olarak Filistin halkına 1 milyon TL yardım yapma kararı aldı. Mecliste grubu olan üç partinin de teklifi olarak meclis gündemine gelen yardım maddesi için meclis üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İsrail'i lanetledi.

Selçuklu Belediyesi Meclisi Mayıs ayı toplantısı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı başkanlığında toplandı. Toplantıda Filistin'de yaşanan zulme dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı terör devleti İsrail'i lanetledi. Selçuklu Belediye Meclisi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Partinin teklifiyle Selçuklu Belediyesinin kardeş belediyesi olan Beyt Hanun Belediyesine nakdi yardım talebi meclis gündemine aldı. İlave gündem oy birliği ile kabul edilirken, meclisten Beyt Hanun'a 1 milyon TL yardım yapılması kararlaştırıldı. Selçuklu Belediyesi, terörist İsrail'in zulmü nedeniyle zor günler geçiren Filistinlilerin yarasını bir nebze olsun sarmak için meclisin aldığı karar ile yapacağı 1 milyon TL'lik yardımı ulaştırmak için anlaşılacak yardım kuruluşu ile protokol imzalanması için Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya da yetki verdi.

"Her zaman Filistin'in yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz"

Terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik olarak Ramazan ayında başlayan ve bayram süresinde de devam eden zulmünün bütün dünya tarafından izlendiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Biz her zaman Filistin Devletinin ve Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Her zaman Filistin'in, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın savunucusuyuz, onlarla birlikteyiz ve birlikte olmaya da devam edeceğiz. Türk milleti ve Türk devleti olarak da her zaman bu zulme karşı en sağlam şekilde durmaya devam edeceğiz. Bu zamana kadar farklı şekillerde terör devleti İsrail'i kınadığımızı ifade etmiştik ama bugün de buradan Selçuklu Belediye Meclisimiz adına tekrar ifade etmek istiyorum; terör devleti olan İsrail'i Filistin'de, Gazze bölgesinde, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da yaptıkları zulüm, katliam ve insanlık dışı bütün eylemleri nedeniyle kınıyorum, lanetliyorum. İnşallah en kısa sürede bu terör devletinin eylemleri son bulacak. İsrail'in saldırıları sonucunda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yine yaralanan Filistinli kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Onların yaralarını sarmak için her zaman elimizden ne gelirse yapmaya hazır olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

Başkan Pekyatırmacı, Filistin'e destek için meclise sunulan teklif için parti gruplarına ve meclis üyelerine teşekkür ederek, alınan kararın hayırlı olmasını diledi. - KONYA

Son dakika haber: Selçuklu Belediyesi'nden Filistin'e yardım eli
Son dakika haber: Selçuklu Belediyesi'nden Filistin'e yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Tarkan Pınar Altuğ Cemal Hünal Hande Erçel
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Gökhan Töre Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Selçuklu Belediyesi'nden Filistin'e yardım eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 19:01:42. #1.14#

title