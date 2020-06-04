Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı Aşı Bilim Kurulu Rus tarafıyla ilk toplantısını yaptı
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Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı Aşı Bilim Kurulu Rus tarafıyla ilk toplantısını yaptı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aşı Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştirme konusunda iş birliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantısını yaptı.

04.06.2020 17:20 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:25

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aşı Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştirme konusunda iş birliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantısını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rus mevkidaşı Dr. Mikhail Murashko arasındaki salı günkü görüşmede, aşı geliştirme ve ilaç üretimi konusunda ortak çalışma kararı alındı. Türk ve Rus bilim insanları, video konferans yöntemiyle bugün görüştü.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Rusya Federasyonu Viroloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi (VECTOR) Başkanı ve yetkilileri katıldı. Görüşmede, Kovid-19 aşı üretimine ilişkin devam eden bilimsel çalışmalar ele alındı.

Bakan Yardımcısı Meşe, görüşmede, Türkiye'de devam eden Kovid-19 aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi, iş birliğinin artırılmasının önemini vurguladı. Rus tarafı da ülkede devam eden Kovid-19 aşı çalışmalarında gelinen nokta ve diğer aşı çalışmaları hakkında iki farklı sunum yaptı.

Görüşmede, TÜSEB ile VECTOR arasında başta aşı çalışmaları olmak üzere sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalanması konusunda fikir birliğine varıldı. Heyetlerin haftaya tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

Türkiye'de TÜSEB ve TÜBİTAK destekli 13 farklı Kovid-19 aşı projesi yürütülüyor ve 4 merkezde hayvan deneyleri aşamasına gelindi. Rusya'da ise yakın zamanda klinik çalışmalara başlanacak. İki ülke bu aşamada çalışmaları birlikte yürütecek.

Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı Aşı Bilim Kurulu Rus tarafıyla ilk toplantısını yaptı

Kaynak: AA

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