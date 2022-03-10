Son dakika haber: Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı. - Haberler

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Son dakika haber: Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı.

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Son dakika haber: Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı.

Gelen son dakika haberine göre Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı.

Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Telekomünikasyon, Otomobil, Tarım, Rus, Ekonomi, Haberler

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