Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren "kırmızı liste" kararı

İngiltere Premier Lig yönetimi, koronavirüs pandemisi sebebiyle eylül ayındaki milli maçlara kırmızı listede yer alan ülkelerin oyuncularını göndermeme kararı aldı. Kırmızı listede bulunan Türkiye'nin de durumunun değişmemesi halinde Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu maçlara gelemeyecek.

Premier Lig kulüpleri, gelecek ay oynanacak milli maçlarda Covid-19 Kırmızı Listesi'nde bulunan ülkeleri ilgilendiren bir karar aldı. Premier Lig kulüplerinin oybirliği ile aldığı kararla İngiltere'nin Kovid-19 Kırmızı Listesi'nde bulunan ülkelere milli takım maçları için oyuncu gönderilmeyeceği duyuruldu.

KARAR 60 OYUNCUYU KAPSIYOR

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, istemeden ancak oybirliğiyle alınan kararın gelecek ayki milli maç arasında kırmızı listede yer alan 26 ülkeye yolculuk yapması beklenen yaklaşık 60 futbolcuyu kapsadığı kaydedildi.

GİDEN OYUNCULAR 4 MAÇ KAÇIRACAK

Açıklamada, kırmızı ülkeden dönen ve 10 günlük zorunlu karantinaya giren bir futbolcunun Premier Lig'de iki, UEFA organizasyonlarında ve Lig Kupası'nda birer maç kaçırabileceği vurgulandı.

TÜRKİYE LİSTEDEN ÇIKARILABİLİR

İngiltere'nin kırmızı listesindeki ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. İngiliz basında yer alan haberlere göre, yarın ya da perşembe günü kırmızı listenin güncellenmesi ve Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması bekleniyor.

YENİ KARAR 3 MİLLİ YILDIZI İLGİLENDİRİYOR

Milli futbolculardan Çağlar Söyüncü Leicester City'de, Ozan Tufan Watford'da ve Halil Dervişoğlu ise Brentford'da forma giyiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz