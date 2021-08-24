Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren "kırmızı liste" kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren "kırmızı liste" kararı

Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren 'kırmızı liste' kararı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig yönetimi, koronavirüs pandemisi sebebiyle eylül ayındaki milli maçlara kırmızı listede yer alan ülkelerin oyuncularını göndermeme kararı aldı. Kırmızı listede bulunan Türkiye'nin de durumunun değişmemesi halinde Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu maçlara gelemeyecek.

Premier Lig kulüpleri, gelecek ay oynanacak milli maçlarda Covid-19 Kırmızı Listesi'nde bulunan ülkeleri ilgilendiren bir karar aldı. Premier Lig kulüplerinin oybirliği ile aldığı kararla İngiltere'nin Kovid-19 Kırmızı Listesi'nde bulunan ülkelere milli takım maçları için oyuncu gönderilmeyeceği duyuruldu.

KARAR 60 OYUNCUYU KAPSIYOR

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, istemeden ancak oybirliğiyle alınan kararın gelecek ayki milli maç arasında kırmızı listede yer alan 26 ülkeye yolculuk yapması beklenen yaklaşık 60 futbolcuyu kapsadığı kaydedildi.

GİDEN OYUNCULAR 4 MAÇ KAÇIRACAK

Açıklamada, kırmızı ülkeden dönen ve 10 günlük zorunlu karantinaya giren bir futbolcunun Premier Lig'de iki, UEFA organizasyonlarında ve Lig Kupası'nda birer maç kaçırabileceği vurgulandı.

TÜRKİYE LİSTEDEN ÇIKARILABİLİR

İngiltere'nin kırmızı listesindeki ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. İngiliz basında yer alan haberlere göre, yarın ya da perşembe günü kırmızı listenin güncellenmesi ve Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması bekleniyor.

YENİ KARAR 3 MİLLİ YILDIZI İLGİLENDİRİYOR

Milli futbolculardan Çağlar Söyüncü Leicester City'de, Ozan Tufan Watford'da ve Halil Dervişoğlu ise Brentford'da forma giyiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Merve Boluğur Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Erol Bulut Arda Güler Ozan Tufan Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren "kırmızı liste" kararı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 21:22:59. #1.15#

title