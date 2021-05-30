Son dakika haber | Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası sona erdi
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Son dakika haber | Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası sona erdi

Son dakika haber | Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası sona erdi
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Beylikdüzü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda dört gün süren ve 20 kulüpten 177 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 10 Türkiye rekoru kırıldı.

Elit Spor Kulübünden İsmail Kara, 50 metre çift palette 19.93 saniyelik, 100 metre çift palette de 44.31 saniyelik dereceleriyle büyüklerde iki ayrı rekora imza attı. Aynı kulüpten Deniz Kafkaslı, 50 metre çift palette 14-15 yaş serilerinde 21.43 ve 21.36 saniyelik dereceleriyle peş peşe iki rekor kırmayı başardı.

Bakırköy Su Sporları Kulübünden Onur Berke Kuyumcu, 50 metre su üstünde eleme ve final serilerinde 15.72 ve 15.56 saniyelik dereceleriyle büyüklerde iki Türkiye rekoru kırdı.

Bakırköy Ata Spor Kulübünden Derin Toprak, 400 metre su üstünde 3.02.46'yla büyükler Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübünden Yiğit Kaan Kuştemir, 50 metre çift palette 19.98 saniyelik derecesiyle büyükler Türkiye rekoruna imza attı.

Elit Spor Kulübünden Beril Ceren Öztürk, 200 metre çift palette 1.54.54'le 14-15 yaşta, Bakırköy Su Sporları Kulübünden Adasu Ramazanoğlu da 200 metre su üstü disiplininde 1.37.17'yle yine 14-15 yaşta rekor kırdı.

Şampiyonada dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen uluslararası müsabakalara katılma adına şampiyonalara devam ettiklerini belirterek, "Bu şampiyona, aynı zamanda milli takım seçmemiz. 10 Türkiye rekorunun çıkması bizim adımıza sevindirici. Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılacak milli sporcularımızı buradan seçeceğiz. Barajı geçen yeterli sayıda sporcumuz var. Madalya alabilecek seviyede sporcularımızın olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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Son dakika haber | Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası sona erdi - Haberler Spor
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