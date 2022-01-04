Son dakika haber! PackUpp, Seri A öncesi üçüncü yatırımını 50 milyon dolar değerlemeyle tamamladı

Türk mühendisler tarafından son teknoloji kullanılarak geliştirilen ve e-ticaret teslimatına özel yüzde 100 yerli yazılıma sahip PackUpp, üçüncü yatırım turunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2019 yılından bu yana global ve ulusal yüzlerce markaya e-ticarette hızlı teslimat hizmeti sunan PackUpp, 2021 yılı aralık sonunda şirket değerlemesini 50 milyon dolara yükseltti. 2022 yılına hızlı giren teslimat teknoloji şirketi yeni yatırımların sinyallerini de veriyor.

Teknolojiye yaptığı yatırım ve güçlü saha operasyonuyla bir buçuk yılda 40 kat büyümeye imza atan PackUpp, alanında liderliğini güçlendirirken yatırımcılarına yüksek çarpanla getiri sağlamış oldu. Yüzde 35 oranında yeni yatırımcının katıldığı üçüncü turda, mevcut yatırımcıları TRAngels AŞ ve Girişim Türk AŞ'de yatırımlarıyla güven tazeledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PackUpp kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Semih Emre Özcan, Türkiye'de tamamladıkları üçüncü yatırım turundan sonra rotalarını hem yatırım hem operasyonda Avrupa ve ABD pazarlarına çevirdiklerini kaydetti.

PackUpp'la ilgilenen özellikle yurt dışından çok sayıda büyük fon ve girişim sermayelerinin bulunduğunu aktaran Özcan, "İngiltere, Almanya, Belçika ve İspanya'daki Avrupalı fonların yanı sıra ABD'de özellikle San Francisco'da Silikon Vadisi'nden, Los Angeles, New York ve Texas'a kadar çok sayıda yabancı yatırımcı adaylarıyla görüşüyoruz. Diğer yandan hızlı teslimat ve lojistik teknolojilerinde Türkiye'nin güçlü konumu Asya ve Orta Doğu'dan fonların da PackUpp'a ilgisini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak teknoloji ve yurt dışı açılımına harcanacak

PackUpp'ın kurucu ortağı ve Operasyondan Sorumlu Üst Yöneticisi (COO) Rıdvan Göçemen de 2022 yılı ortasında planlanan dördüncü yatırım turunun Seri A turu olarak yurt dışı odağıyla gerçekleşeceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"2021 yılı aralık ayı sonunda gerçekleştirdiğimiz üçüncü yatırım turuyla birlikte e-ticaret hızlı teslimat sektöründe çıtayı çok daha üst seviyelere taşıyacağız. Bu dönemde Türkiye'de rekor seviyede büyüme gerçekleştiren e-ticaret ve online alışverişle birlikte hızlı teslimat alanında öncü ve yenilikçi konumumuzu güçlendirerek liderliğimizi korumaya devam edeceğiz. Şirketin kuruluşundan bu yana hedefimiz PackUpp'ı e-ticaret teslimatında dünyadaki en teknolojik, kaliteli ve hızlı ilk 10 teslimat teknoloji firmasından birisi yaparak Türkiye'nin e-ticaret hızlı teslimat sektöründeki ilk 'unicorn'unu çıkartmak. Bu nedenle global pazardaki trilyon dolarlık hacimlere kusursuz hızlı teslimat hizmeti sunabilmek için kaynaklarımızı çoğunlukla yenilikçi teknolojiler ile yazılımımıza, algoritma ve optimizasyonların geliştirilmesine ve teslimatta dijitalleşmeye kullanacağız."

Girişim ekosisteminde en hızlı büyüyen şirketlerden biri olarak yüzde 1.500'ün üzerinde bir büyümeyle 2021 yılını kapattıklarını bildiren Göçemen, "PackUpp olarak pandemi döneminde değişen tüketici taleplerini hızlı bir şekilde analiz ederek harekete geçtik." değerlendirmesinde bulundu

Halihazırda Samsung, Dyson, CarrefourSA, Unilever, Decathlon, Godiva, Skechers, Barbour, Columbia, Disney, Fox Media, Asics gibi global markalarla ve Eren Perakende, Karaca Züccaciye, Jumbo, Kaft, Karaca Home, Reis Kuyumculuk, Emsan, Homend, Damat, Köfteci Yusuf, HD Döner ve Pidem gibi değerli yerli markalarla çalışmaya devam eden PackUpp, müşteri portföyünü de her geçen gün büyütüyor. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli'de e-ticaret teslimatında "sonraki gün" ve "aynı gün" teslimat hizmeti de verirken, 81 ilde firmalara özel (white label) teslimat ekipleri de kurabiliyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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