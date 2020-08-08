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Son dakika haber | Ordu'da fındık hasadı başladı

Son dakika habere göre Ordu'da fındık hasadı başladı -Başkan Kibar fındık topladı Türkiye'nin önemli ihracat ürünleri arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi'nde 8 milyon üreticinin en önemli geçim kaynakları arasında olan fındığın hasadı resmen başladı.

08.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:52

Ordu'da fındık hasadı başladı

-Başkan Kibar fındık topladı

ORDU - Türkiye'nin önemli ihracat ürünleri arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi'nde 8 milyon üreticinin en önemli geçim kaynakları arasında olan fındığın hasadı resmen başladı.

Ordu'nun Fatsa İlçe Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu da fındık bahçesine giderek hasadın startını verdiler. Meşebükü Mahallesi'nde İmre Başerer isimli üreticinin bahçesinde fındık hasadın katılan Başkan Kibar ve Başkan Gürsu hem daldan hem de yerden fındık hasadı yaptı. Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi de hasat sırasında mini bir tiyatro gösterisi sundu.

Fındık hasadı yaptıktan sonra bir açıklama yapan Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu fındıkta hasat günü olduğunu belirterek, hasat sezonunun bereketli olmasını diledi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, "0 - 250 rakım olarak tabir ettiğimiz sahil kesimimizde bugün itibarıyla resmi olarak fındık hasadına başlanıldı. Biz de bu mutluluğu üreticilerimizle paylaşalım istedik. Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyorum. Bu sene tüm üreticilerimizin yüzünü güldüren bir fiyat açıklandı. Yeni fındık fiyatının da Karadeniz halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Böyle bir fındık fiyatı açıklayarak Karadeniz Bölgesi'ne bayram yaşatıldığı için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Tarım Bakanımıza teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz" dedi.

Fındığın çok yıllık bir bitki olduğunu söyleyen Kibar, "Doğal olarak bakımının her yıl düzenli bir şekilde yapılması gerekiyor. Özellikle bölgemizde uzun yıllardır dekar başına verimin çok düşük olduğu bir dönemden geçiyorduk fakat bu fiyatlarla birlikte üreticilerimizin bu yıl özellikle bahçelerine bakım noktasında gerekli hassasiyeti gösterdiğini görüyoruz. İlerleyen yıllarda da aynı hassasiyetle devam edersek arzu ettiğimiz verime ve kaliteye ulaşmış olacağız" diye konuştu.

Fındık üreticisi İrem Başerer de Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu'ya fındık hasadına katıldıkları için teşekkür ederek, "Yeni fiyatla yeni sezondan umutluyuz. Fındık bizim geçim kaynağımız. Bu yıl hem üretim hem kazanç açısından mutluyuz" şeklinde konuştu.

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Son dakika haber | Ordu'da fındık hasadı başladı

Kaynak: İHA

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