Son dakika haber... Milli boksörler, olimpiyat kota müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor
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Son dakika haber... Milli boksörler, olimpiyat kota müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor

20.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:42
Son dakika haber... Milli boksörler, olimpiyat kota müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor

Son dakika haberleri: Erkek Boks Milli Takımı'ndan 3 sporcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için Kastamonu'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Erkek Boks Milli Takımı'ndan 3 sporcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için Kastamonu'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde, milli sporcular Bayram Malkan (81 kilo), Mücahit İlyas (91 kilo) ve Mehmetcan Işık (+91 kilo) çalışmalarına devam ediyor.

Milli takım antrenörü Vedat Demirkol, AA muhabirine, İngiltere'de yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Antrenmanların çok verimli geçtiğini ifade eden Demirkol, "Şu an burada 3 sporcumuz var. Sporcuları geliştirmek, kapasitelerini artırmak için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Burada çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah İngiltere'de kotamızı, Tokyo'da da madalyalarımızı alacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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