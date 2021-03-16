Son dakika haber | Meslek liseleri bu yıl 1 milyar lira üretim geliri hedefliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Meslek liseleri bu yıl 1 milyar lira üretim geliri hedefliyor

16.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:44
Son dakika haber | Meslek liseleri bu yıl 1 milyar lira üretim geliri hedefliyor

Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, meslek liselerinin bu sene üretimden elde ettiği gelir hedefinin 1 milyar lira olduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, meslek liselerinin bu sene üretimden elde ettiği gelir hedefinin 1 milyar lira olduğunu bildirdi.

Özer, İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, burada yürütülen çalışma ve projeleri inceledi.

Burada konuşan Özer, meslek liselerinin sektörle iş birliği içerisinde olduğunu ve üretim kapasitelerinin de arttığını ifade etti.

Meslek liselerinin sadece iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmekle kalmadığını anlatan Özer, liselerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de önemli performans gösterdiğini dile getirdi.

Özer, meslek liselerinin 2018 yılında döner sermaye kapsamındaki üretimden elde edilen gelirinin 248 milyon lira olduğunu anımsatarak, "Kovid-19'a rağmen bu rakam 2020 yılında 503 milyona çıktı, 2021 yılındaki hedefimiz 1 milyar lira. 3 bin 574 mesleki teknik eğitim okulunun üretim kapasitesini arttıracağız. Buradaki amacımız sadece üretim yapmak değil, aynı zamanda öğrencilerimizin uygulama becerilerini arttırmak. Eğitim, öğretim ve istihdam çevrimini güçlendirmek." diye konuştu.

Okulda üretim yapan öğrencilerle de bir süre sohbet eden Özer'e, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu ile İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Yıldırım eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Pervin Buldan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Rasim Öztekin Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Bülent Uygun Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Meslek liseleri bu yıl 1 milyar lira üretim geliri hedefliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:45:36. #1.14#
title