Son dakika haber: "Merkez Bankası faizi sabit tutarak cesaretli davrandı" Son dakika haberleri... Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8.25'te sabit tutmasını değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Merkez Bankası faizi sabit tutarak basiretli ve cesaretli davrandı" dedi.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8.25'te sabit tutmasını değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Merkez Bankası faizi sabit tutarak basiretli ve cesaretli davrandı" dedi.

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8.25'te sabit tutmakla doğru yaptığını belirterek şu yorumu yaptı:

"Merkez Bankası uzun zamandır faizleri düşürüyordu. Amacı, koronavirüsten önce ve sonra ekonomiyi büyüme yolunda stabilize etmekti. Ancak enflasyonla ilgili Ankara'dan gelen cesur açıklamalara rağmen mayıs ayında fiyat artışlarının beklenenin çok üzerinde gelmesi, ekonomideki karar alıcılarda endişeye neden oldu. Benim de aralarında bulunduğum birçok ekonomist Merkez Bankası'nın bu sefer 25 baz puanlık bir indirimle yetineceğini tahmin ediyordu. Ancak Merkez Bankası yönetimi, bu dönemde enflasyon endişelerini gözeterek faizi cesaretle sabit bıraktı."

"BASİRET VE CESARET GÖSTERGESİ"

Siyaset cephesinden faiz kararına olumsuz bir tepki gelmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Emre Alkin, "Merkez Bankası bugünkü kararıyla piyasa gerçeklerinden de sapmamış oldu. Merkez Bankası'nın piyasa gerçekleriyle koordineli şekilde davranmasını hem basiret hem cesaret göstergesi olarak değerlendiriyorum" dedi.

"HEM ENFLASYONA HEM BÜYÜME DİNAMİKLERİNE BAKILACAK"

Bundan önceki açıklamalarında sık sık değindiği gibi Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde sadece büyümeye değil, fiyat istikrarına da odaklanacağını öngördüğünü dile getiren Alkin, "Banka yönetiminin, sayısı 12'ye çıkarılmış Para Politikası Kurulu toplantılarından önce enflasyon rakamlarına, ardından da büyüme dinamiklerine bakılacağını tahmin ediyorum. Bu, faiz indirimlerinin bittiği anlamına gelmiyor ama kısa bir tatile çıkılmış olduğu anlaşılıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA